تويتر يحظر حساب الخزعلي مجدداً

2020/06/14 | 00:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت شركة تويتر، اليوم السبت، حساب قائد مليشيات ”عصائب أهل الحق“ في العراق، قيس الخزعلي، للمرة الثانية، خلال عام.

ووضعت الشركة في صفحة الحساب المغلق رسالة توضح أن ”الحساب محدود الاستخدام مؤقتا“ دون إيضاح الأسباب.

وانتقد الخزعلي في سلسلة تغريدات أمس، الحوار العراقي – الأمريكي، وأعلن رفضه بقاء القوات الأمريكية، وقال إن البرلمان العراقي سيرفض إعطاء الحصانة لهم.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أغلقت شركة تويتر حساب الخزعلي المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.

وفرضت واشنطن عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين على علاقة بقمع التظاهرات التي شهدتها العراق العام الماضي، من بينهم قيس الخزعلي.

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