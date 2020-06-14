التعليم والنظام السياسي الطائفي/ قراءة في المقاربة بين الحرية والعبودية/ الاولى - عبد جاسم الساعدي

2020/06/14 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_جاسم_الساعدي تضعنا تجربة ثمانية عشرعاما من تكليف أحزاب النظام السياسي الطائفي للإمساك بمقاليد السلطة في العراق وفق الإرادة الأميركية الاستئناس في الدخول إلى صلب العملية السياسية وأبعادها بما أفرزته وإدارته وما نتج عنها من اعباء ثقيلة على المجتمع ،لعل الأبرز فيها الاهمال المقصود في كل نواحيه، بل هو الأكثر وضوحا في هيمنة مافيات الفساد على مستوى الوزراء الأربعة الذين عبثوا بمصير التعليم، وكان الأ ......





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