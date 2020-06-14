حق الثورة والإنتفاضة في الفقه والقانون الدولي- 8- الخاتمة - على جدار ثورتنا رقم:276. - جريس الهامس

2020/06/14 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جريس_الهامس حق الثورة والإنتفاضة في القانون الدولي - 8- الخاتمة على جدار الثورة رقم :276 .إذا كانت الثورة السلمية أوالمسلحة هي قاطرة الشعوب التي تنقلها من منحدرات العبودية والإستغلال المظلمة..



إلى قمم التحررالوطني والطبقي والمساواة والنور ..



وهي القابلة القانونية التي تولد من المجتمعات الرازحة تحت نير الإستبداد الطبقي والسياسي أو الإحتلال الأجنبي ..أو الإثنين معاً كواقع الكثير من بلدان العالم الثالث و ......





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