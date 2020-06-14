دعماً لحكومة الكاظمي.. السعودية تعيد سفيرها إلى بغداد

2020/06/14 | 00:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بأن طائرة سعودية ستهبط الأحد في مطار بغداد الدولي وعلى متنها السفير السعودي وكادر السفارة في خطوة من الرياض لدعم حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء تفيد بعودة السفير السعودي الى بغداد ومعظم كادر السفارة، الأحد، في بادرة دعم من الرياض لحكومة مصطفى الكاظمي".

وأضاف المصدر أن "هذه الخطوة تأتي بعد تخفيض التمثيل الدبلوماسي لأسباب تتعلق بانتشار فيروس كورونا"، منوهاً إلى أن "السلطات العراقية أعطت الضوء الأخضر لهبوط الطائرة السعودية في مطار بغداد الدولي".

وكانت السعودية قد أعادت فتح سفارتها في بغداد في ديسمبر/كانون الأول 2015 بعدما أبقتها مغلقة منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990، وتعيين سامر السبهان سفيراً لدى بغداد.

إلا أن التوتر ساد بين البلدين مجدداً بعدما طلبت الحكومة العراقية استبدال السفير السبهان على خلفية اتهامه بـ"التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد"، وعينت الرياض لاحقاً عبد العزيز الشمري خلفاً للسبهان.

وكان الكاظمي قد أوفد الشهر الماضي نائبه وزير المالية علي عبد الأمیر علاوي إلى السعودية في أول زيارة خارجية لأحد وزراء حكومته.

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