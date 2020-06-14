قيادي بالحشد: الشعب العراقي وبفضل الفتوى المباركة صد أكبر قوة إرهابية في العالم

2020/06/14 | 00:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار القيادي في الحشد الشعبي ابو ضياء الصغير، الى ان الشعب العراقي وبفضل الفتوى المباركة صد أكبر قوة إرهابية في العالم.وقال الصغير في حديث لقناة “العهد” اليوم الاحد، ان “فصائل المقاومة كان لهم الأثر الكبير قبل وبعد الفتوى المباركة لصد داعش الإرهابي”.واضاف “عند اغتيال القادة الشهداء موقف الحكومة العراقية اقتصر على البيانات فقط” […]

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