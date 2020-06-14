أزمة بابل تصدر 12 قرارا بشأن الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا

2020/06/14 | 00:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأصدرت خلية اللازمة في بابل، السبت ، 12 قرارا بشأن حظر التجوال والاجراءات الوقائية من كورونا .وذكر بيان للخلية، تلقته "كلكامش برس"، ان " حظر التجوال تقرر ان يكون بشكل جزئي لمدة اسبوع يبدأ من الساعة السادسة مساء لغاية الساعة الخامسة صباحا اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق ٢٠٢٠/٦/١٤ ويكون يوم الخميس والجمعة والسبت حظر شامل".وتابع " تقرر منع التجمعات بأشكالها كافة، واستمرار غلق ( المطاعم عدا خدمة التوصيل، قاعات المناسبات، المتنزهات، المقاهي، المولات الكبيرة القاعات الرياضية، معاهد التدريس الخصوصي، المسابح، )، بإستثناء محال بيع المواد الغذائية ومحال بيع الفواكه والخضر والأفران والصيدليات، و إلزام المواطنين بإرتداء الكمامات في الأماكن العامة ومعاقبة المخالفين".وشدد على " الحفاظ على التباعد الإجتماعي بمسافة لاتقل عن (٢) متر بين شخص وآخر ومنع دخول الافراد والعجلات من المحافظات كافة بإستثناء منتسبي وزارة الصحة والجهات الأمنية والدوائر الخدمية والإعلاميين وان يكون دوام الدوائر الدولة بنسبة 25% ".واضاف ان " القرارات الزمت المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمستشفيات الأهلية بتوفير مواد التعقيم والكمامات لمنتسبيها كافة، مع تطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي ومنع التجمعات وكذلك توزيع فرق التعفير التابعة للدفاع المدني على كافة مناطق المحافظة ودعمها من قبل خلايا الأزمة في المحافظة".وبين ان " الخلية توجه المستشفيات من قبل رئاسة صحة بابل بسرعة الاستجابة وإرسال اسماء المصابين وعناوينهم بالسرعة الممكنة إلى قسم الصحة العامة و تأجيل الإمتحانات للمراحل غير المنتهية إلى اشعار اخر وحسب الموقف الوبائي ، مبينا انه " في حال بدأ تسجيل المركبات لأول مرة يكون الدوام لمديرية مرور بابل بنسبة 50% من الموظفين مع تأمين مفرزة صحية من قبل رئاسة الصحة".وشدد على " عدم السماح لأصحاب المركبات ( الباص ) من اركاب أكثر من 50% وسيتعرض السائق المخالف للمسائلة القانونية مع ضرورة ارتدائه الكمامة والقفاز ويشمل هذا القرار المواطنين أيضاً وعلى المراجعين لدوائر الدولة الإلتزام بالارشادات الوقائية بإرتداء الكمامات والقفازات".

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