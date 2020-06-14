2020/06/14 | 00:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق مطار بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).