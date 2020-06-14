فالح الفياض: الشهيد المهندس كان يحمل دمه بيده .. وهكذا كانت علاقتي معه

2020/06/14 | 00:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روى مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت، جانبا من العلاقة التي كانت تربطه بالقائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس، فيما أشار إلى أن الشهيد المهندس كان يحمل دمه بيده.وقال الفياض في حوار خاص بمناسبة الذكرى السادسة لصدور فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي، إن “الشهيد أبو مهدي المهندس كانت تربطني

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