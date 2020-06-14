فقه تكسير الأصنام : الغفلة والصدمة :على قدر الغفلة تكون الصدمة - أحمد صبحى منصور


فقه تكسير الأصنام : الغفلة والصدمة :على قدر الغفلة تكون الصدمة - أحمد صبحى منصور
2020/06/14 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور أولا : نوعان من الغفلة :1 ـ غفلة دنيوية ، ينشغل فيها الشخص بالدنيا تاركا الدين للكهنوت .

فوجئ هذا الشخص بما نقول فاستيقظ مصدوما.

هنا نتوقع منه الهداية لو بحث عن الحق .

2 ـ غفلة دينية مستحكمة لا مجال فيها للتوبة : هي لدُعاة الأديان الأرضية المكتسبين بالتجارة الدينية ، في دنيا المال والأعمال والطموحات السياسية .

هم يملكون دينهم الأرضي.

لذا فانتقاد دينهم الأرضى هو انتقاد لهم .

ولهم أتباع ......

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