فقه تكسير الأصنام : الغفلة والصدمة :على قدر الغفلة تكون الصدمة - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور أولا : نوعان من الغفلة :1 ـ غفلة دنيوية ، ينشغل فيها الشخص بالدنيا تاركا الدين للكهنوت .
فوجئ هذا الشخص بما نقول فاستيقظ مصدوما.
هنا نتوقع منه الهداية لو بحث عن الحق .
2 ـ غفلة دينية مستحكمة لا مجال فيها للتوبة : هي لدُعاة الأديان الأرضية المكتسبين بالتجارة الدينية ، في دنيا المال والأعمال والطموحات السياسية .
هم يملكون دينهم الأرضي.
لذا فانتقاد دينهم الأرضى هو انتقاد لهم .
ولهم أتباع ......
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