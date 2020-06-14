فقه تكسير الأصنام : الغفلة والصدمة :على قدر الغفلة تكون الصدمة - أحمد صبحى منصور

2020/06/14 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور أولا : نوعان من الغفلة :1 ـ غفلة دنيوية ، ينشغل فيها الشخص بالدنيا تاركا الدين للكهنوت .



فوجئ هذا الشخص بما نقول فاستيقظ مصدوما.



هنا نتوقع منه الهداية لو بحث عن الحق .



2 ـ غفلة دينية مستحكمة لا مجال فيها للتوبة : هي لدُعاة الأديان الأرضية المكتسبين بالتجارة الدينية ، في دنيا المال والأعمال والطموحات السياسية .



هم يملكون دينهم الأرضي.



لذا فانتقاد دينهم الأرضى هو انتقاد لهم .



ولهم أتباع ......





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