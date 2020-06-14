العقابي يتحدث عن موقف لافت لشيوخ الأنبار خلال زيارتهم مقر الحشد الشعبي

2020/06/14 | 01:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير إعلام الحشد الشعبي مهند العقابي، السبت، عن موقف لافت لوفد من شيوخ عشائر محافظة الأنبار خلال زيارتهم مقر هيئة الحشد الشعبي، فيما أكد ان الحشد الشعبي استطاع بناء نفسه بنفسه.وقال العقابي في حوار متلفز مع قناة العراقية وتابعته وكالة صدى ، إن “وفدا من شيوخ عشائر محافظة الانبار زار مؤخرا مقر هيئة

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