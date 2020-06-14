فالح الفياض يبين آلية منح الرتب وتعليمات التقاعد ويؤكد: المرجعية الحامي الأول للحشد

2020/06/14 | 01:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت، أن الرتب الخاصة بالحشد الشعبي ستمنح وفقا للقانون العسكري الاعتيادي وليس حسب “قانون الدمج”، وفيما أشار إلى أن الهيئة بصدد تنفيذ تعليمات الخدمة والتقاعد، وشدد على أن العامل الأساس الذي يجب ان نعتني به في رسم شكل الحشد هو رأي المرجعية باعتبارها الحامي الأول

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