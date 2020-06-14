التعليم تستأنف الدوام بنسبة 25% وتشدد على إجراءات السلامة الوقائية

2020/06/14 | 01:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي، استئناف الدوام اليوم الأحد بنسبة 25 %.وذكرت وزارة التعليم في بيان، انها ” قررت استأنف الدوام الرسمي اليوم الأحد لتشكيلاتها كافة بالحد المسموح به ضمن نسبة 25 % من التواجد الضروري للموظفين في الدوائر وتشدد على الالتزام الكامل بإجراءات السلامة الوقائية ومراعاة توصيات خلية الأزمة ” .واضافت ، انها […]

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