تنويه من التقاعد بشان رواتب السجناء السياسيين والشهداء

2020/06/14 | 01:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت هيأة التقاعد الوطنية، تنويها بشان رواتب السجناء السياسيين والشهداء التي تم استقطاعها خلال شهر حزيران.وقالت الهيأة في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز” اليوم الاحد،: “الى كافة أُسر السجناء السياسيين والشهداء الذين تم أستقطاع جزء من رواتبهم في شهر حزيران سيتم إرجاعها مع راتب شهر تموز 2020 القادم”.واضافت ” ولا يتطلب ذلك مراجعة […]

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