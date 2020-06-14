المحنا: جيوش العالم بدأت تستفيد من معارك التحرير

2020/06/14 | 01:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، السبت، أن جيوش العالم بدأت تستفيد من معارك التحرير ضد “داعش” التي خاضتها قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، مشيرا إلى أن العراق له الفضل على العالم في القضاء على الإرهاب.وقال المحنا في حوار متلفز مع قناة العراقية وتابعه وكالة صدى ، إن “النصر الذي تحقق على

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