الخفاجي: الحشد الشعبي أدى دورا مميزا في عمليات التحرير

2020/06/14 | 01:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، السبت، أن الحشد الشعبي أدى دورا كبيرا ومميزا خلال عمليات التحرير ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، مشيرا إلى أن الحشد سطر أروع صور التضحية والفداء.وقال الخفاجي في حوار متلفز مع قناة العراقية تابعته وكالة صدى ، إن “الحشد الشعبي سطر أروع صور التضحية والفداء”، مشيرا إلى ان

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