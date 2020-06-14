بعد استئناف الدوري الاسباني.. برشلونة يتغلب على مايوركا باربعة اهداف

2020/06/14 | 01:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادفاز برشلونة بأربعة أهداف نظيفة على ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الاسباني لكرة القدم.وسجل الأهداف فيدال، برايثوايت، ألبا، وميسي في الدقائق (2، 37، 79، و93 على الترتيب).وبهذا الفوز يرفع برشلونة رصيده إلى 61 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد ريال مايوركا عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.

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