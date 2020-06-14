وجاهة ادانة الاستعمار وشرعية طلب الاعتذار - زهير الخويلدي

2020/06/14 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي " ان الفكرة الأساسية التي غذت الاستعمار الأوروبي صارت خالية من أي جوهر ولم تعد أوروبا المدافع الذي لا يخطئ أو الراعي الشرعي للمدنية" تطالب العديد من الدول في الآونة الأخيرة الدول الاستعمارية بالاعتذار لشعوبها ومواطنيها على المظالم والتعديات التي تعرضت لها زمن الاحتلال والاجتياح والاستيلاء عن طريق الحروب المذلة والغزوات المباغتة على غرار دخول الجيش الالماني الذي شكله هتلر الى باريس عاصمة فرنسا ......





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