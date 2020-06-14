البرازيل تسجل 892 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/14 | 01:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل 892 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، مقابل 909 حالات في إحصائية أمس الأحد.وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 21704 حالات، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 850514.ويشير هذا العدد إلى تراجع ملموس […]

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