فرنسا تسجل 24 وفاة جديدة بفيروس كورونا مع استمرار تراجع عدد الضحايا على أساس يومي

2020/06/14 | 01:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرنسا اليوم الأحد، تسجيل 24 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، في انخفاض كبير لمعدل المتوفين بالمرض على أساس يومي.وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 24 حالة، ليبلغ عدد الضحايا الإجمالي حتى الآن 29398 حالة، بينها 19014 في المستشفيات و10384 في […]

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