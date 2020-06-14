2020/06/14 | 07:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في قضاء الزبير غرب البصرة، بأن امرأة حرقت نفسها بعد مقتل ولدها "الشاب" بسبب مشاجرة آخرين قرب منزلهما، فيما اعتقلت القوات الامنية متهمين اثنين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مواطنا قتل اثناء مشاجرة جرت، في ساعة متقدمة من ليلة امس، بين مواطنين حيث تطورت الى اطلاق النار في قضاء الزبير غرب محافظة البصرة.

واضاف المصدر، أن والدة الشخص المقتول اقدمت على الانتحار حرقا بعد سماعها بخبر مقتل ولدها من قبل احد الاشخاص اثناء تلك المشاجرة، مشيرا في ذات الوقت الى أن ذوي الشخص المقتول توجهوا الى منزل القاتل في منطقة ساحة المصريين الواقعة في القضاء.

وأوضح المصدر، أن القوات الامنية فتحت تحقيقا لمعرفة تفاصيل وحيثيات الحادث، مشيرا الى اعتقال اثنين من المشتبه بهما، فيما يجري البحث عن الجاني الذي فر الى منطقة مجهولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مشاجرة شباب" تفجع عائلة في البصرة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مشاجرة شباب" تفجع عائلة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).