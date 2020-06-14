أرملة مكتشف كورونا تنجب طفله في ووهان

2020/06/14 | 08:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت أرملة «مكتشف» فيروس كورونا الطبيب الراحل، لي وينليانج، طفله في مستشفى بمدينة ووهان بالصين صباح اليوم الجمعة.وحاول وينليانج (34 عاماً) إصدار التحذيرات الأولى بشأن انتشار الفيروس في ووهان الصينية، عندما عالج بعضاً من أولى الحالات المصابة في وقت مبكر من يناير الماضي، وهي التحذيرات التي أثارت غضب السلطات المحلية حينها.وأصيب الطبيب […]

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