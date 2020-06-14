رونالدو يحقق أرباحا ضخمة باستخدامه إنستغرام

2020/06/14 | 08:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم أرباحا ضخمة من موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.ووفقا لـ”ـ”Foxsports” فقد تصدر رونالدو قائمة الرياضيين الذين حققوا أعلى أرباح بين مستخدمي “إنستغرام” خلال العام الماضي.وكشفت معطيات “Foxsports” تحقيق الدون إيرادات إجمالية تقدر بنحو (50.3) مليون دولار، خلال العام الماضي، وذلك بعد أن نشر النجم […]

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