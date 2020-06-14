ليلة دموية في خانقين اثر هجوم

2020/06/14 | 08:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى اليوم الاحد، بأن هجوما نفذه تنظيم "داعش" على احدى القرى شمالي خانقين أودى بحياة ستة عناصر امن واصابة آخرين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن تنظيم داعش نفذ ليلة امس، هجوما ارهابيا على قرية ميخاس التي تعود للكورد الكاكائيين، ما اودى بحياة سبعة ثلاثة من من منتسبي الشرطة وجندي وعنصرين من شرطة كرميان، واصابة اربعة آخرين".

واضاف المصدر، أن تعزيزات امنية طوقت قرية دارا فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا لكشف ملابسات الهجوم الارهابي، والبحث عن المنفذين.

وتشهد خانقين ارتفاعا واضحا في معدلات الخروقات الامنية والتي اصبحت بشكل شبه يومي بعد انسحاب قوات البيشمركة 2017 والتي كانت منتشرة في المنطقة وتسيطر عليها امنياً قبل انسحابها امام تقدم القوات العراقية .

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