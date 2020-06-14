الفياض: الحشد الشعبي لن يكون أداة للفاسدين او قمع الشعب

2020/06/14 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي الأستاذ فالح الفياض، الاحد، أن الحشد الشعبي لن يكون أداة بيد الفاسدين او لقمع الشعب، لافتا إلى ان الحشد الشعبي هو الإرادة الصادقة المعبرة عن الشعب العراقي.وقال الفياض في حوار تابعته/المعلومة/، إن “ الحشد الشعبي والقوات المسلحة صنعا النصر على داعش واعادوا للعراق اعتباره”، مجددا “العهد في […]

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