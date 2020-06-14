بيان من هيأة التقاعد يوّضح بشأن رواتب السجناء السياسيين والشهداء

2020/06/14 | 08:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اصدرت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الاحد، تنويها بشأن الاستقطاع في رواتب اسر السجناء السياسيين والشهداء.وقالت الهيأة في بيان، “الى كافة أُسر السجناء السياسيين والشهداء الذين تم أستقطاع جزء من رواتبهم في شهر حزيران سيتم إرجاعها مع راتب شهر تموز 2020 القادم”.واضافت، “ولا يتطلب ذلك مراجعة مقر ديوان الهيأة وفروعها في […]

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