الإعلان عن اقرار تعليمات الخدمة والتقاعد الخاصة بالحشد الشعبي

2020/06/14 | 08:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأحد، أن الرتب الخاصة بالحشد الشعبي ستمنح وفقا للقانون العسكري الاعتيادي وليس حسب “قانون الدمج”، فيما أشار إلى أن الهيئة بصدد تنفيذ تعليمات الخدمة والتقاعد.وقال الفياض في حوار تابعته/المعلومة/، إن “ الحشد الشعبي يحتاج الى إعادة بناء نفسه وان العامل الأساس الذي […]

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