بالصور .. مراسلنا: قيادة شرطة بابل تغلق مبنى ديوان محافظة بابل بالكتل الكونكريتيه

2020/06/14 | 08:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل اغلقت قيادة شرطة بابل تغلق مبنى ديوان محافظة بابل.وقال مراسل “العهد نيوز”، ان “القيادة اغلقت المبنى بعد تجمع المتظاهرين امامها ونصب الخيم”.

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