الوجود في أساطير الخلق الأولى الحلقة الرابعة - عباس علي العلي

2020/06/14 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي مقارنة بين الأسطورة العراقية والدين الإبراهيميديانة بلاد ما بين النهرين هي المعتقدات والممارسات الدينية التي كان يؤمن بها على التوالي السومريين والأكاديين الساميين والأشوريين والبابليين والآراميين والكلدان الذين كانوا يعيشون في بلاد ما بين النهرين (منطقة تشمل العراق الحديث وجنوب شرق تركيا وشمال شرق سوريا) والتي كانت تحكم المنطقة لمدة 4200 سنة، منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد في جميع أنحاء بلاد ......





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