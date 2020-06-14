رواية (صوت الطبول من بعيد) ووجعنا العراقي - احمد عبد الستار

2020/06/14 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_عبد_الستار اتحفنا من جديد الروائي (فلاح رحيم)، بواحدة (أخرى) من رواياته المتقنة والمعبرة، والحافلة كالعادة بصوت قرع مآسي العراق البعيدة والقريبة.والبداية لحياة جديدة "شاغله الاوحد" ليعيشها كبشر، ينعم معها بحياة سوية يتطلع اليها أي إنسان، تنسجم مع طموحاته، ويعمل بما أوتي من مواهب الى تحقيقها.



دون تعليب وحبس قسري للأمل المغروس منذ ازل الإنسان في طبيعته المتفردة.من العسكرية وحياتها المقفرة والمشاكسة، وض ......





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