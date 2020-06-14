الدفاع المدني يخمد حريقا قرب مطار بغداد الدولي

2020/06/14 | 08:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا قرب مطار بغداد الدولي.وقال مدير اعلام الدفاع المدني العقيد جودت عبد الرحمن ، ان الحريق اندلع بكرفانين تابعين لاحد الافواج الامنية ،وتم اخمادة بمشاركة عدد من فرق الاطفاء”.

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