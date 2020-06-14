2020/06/14 | 08:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد مدنيان واصيب اثنان آخران في هجوم لداعش على منزل في خانقين بديالى .وقال مصدر ، ان مجموعة ارهابية اقتحمت ، في ساعة متأخرة من الليل ، منزل احد الاكراد الكاكائيين في قرية دارا بضواحي خانقين شمال شرق بعقوبة ، واطلقوا النار على اصحابه ما اسفر عن استشهاد شخصين وجرح اثنين آخرين “.واضاف :” ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد وجرح اربعة اشخاص في هجوم لداعش على منزل في خانقين بديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد وجرح اربعة اشخاص في هجوم لداعش على منزل في خانقين بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).