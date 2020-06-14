2020/06/14 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد العميد يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأحد، أن الحشد الشعبي كان يختار اصعب المحاور في معارك التحرير ضد “ داعش” الإرهابي، مؤكدا أن الحشد هو الظهير والسند القوي للقوات الأمنية.وقال رسول في حوار تابعته /المعلومة/، إن “ الحشد الشعبي عادة ما كان يختار اصعب المحاور في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق باسم الكاظمي: الحشد الشعبي الظهير والسند القوي للقوات الأمنية ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناطق باسم الكاظمي: الحشد الشعبي الظهير والسند القوي للقوات الأمنية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).