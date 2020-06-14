2020/06/14 | 08:51 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكد العميد يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأحد، أن الحشد الشعبي كان يختار اصعب المحاور في معارك التحرير ضد “ داعش” الإرهابي، مؤكدا أن الحشد هو الظهير والسند القوي للقوات الأمنية.
وقال رسول في حوار تابعته /المعلومة/، إن “ الحشد الشعبي عادة ما كان يختار اصعب المحاور في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق باسم الكاظمي: الحشد الشعبي الظهير والسند القوي للقوات الأمنية ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد العميد يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأحد، أن الحشد الشعبي كان يختار اصعب المحاور في معارك التحرير ضد “ داعش” الإرهابي، مؤكدا أن الحشد هو الظهير والسند القوي للقوات الأمنية.
وقال رسول في حوار تابعته /المعلومة/، إن “ الحشد الشعبي عادة ما كان يختار اصعب المحاور في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق باسم الكاظمي: الحشد الشعبي الظهير والسند القوي للقوات الأمنية ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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