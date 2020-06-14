بؤرتان جديدتان لفيروس كورونا في روما تثيران القلق في إيطاليا

2020/06/14 | 08:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت في الأيام الأخيرة بؤرتان جديدتان لفيروس كورونا المستجد في روما، إحداها في مستشفى والأخرى في مبنى فرض عليه حجر، لكنهما تثيران قلق السلطات الصحية، وفق ما أفادت مصادر متطابقة.ويوجد في البؤرتين الجديدتين أكثر من مئة شخص مصابين، سجلت خمس وفيات في صفوفهم، وفق ما أعلنت السلطات الصحية في منطقة لاتيوم التي تشمل العاصمة […]

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