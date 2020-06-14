من اختار اسم “الحشد الشعبي”؟.. الفياض يكشف تفاصيل وكواليس “ولادة الهيئة”

2020/06/14 | 09:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأحد، عن تفاصيل وكواليس اختيار اسم “ الحشد الشعبي” إبان سيطرة “ داعش” على عدد من المدن، فيما روى ردة الفعل الأولى على صدور فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا.وقال الفياض في في حوار تابعته /المعلومة/، “كنت عند رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي […]

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