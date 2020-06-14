إدارة مطار بغداد تصدر توضيحا حول حريق الرد السريع

2020/06/14 | 09:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أصدرت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاحد، توضيحا حول الحريق الذي اندلع ليلة أمس.وقالت إدارة المطار في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه: "نود أن نوضح للرأي العام ولجميع وسائل الإعلام بأن لا صحة لوجود حريق داخل المطار المدني"، مبينة أن "الحريق جرى في موقع الرد السريع في الجانب العسكري، وتمت السيطرة عليه من قبل الدفاع المدني وشعبة الاطفاء في مطار بغداد الدولي".وأكدت، "استمرار العمل في استقبال الرحلات الاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في دول الخارج ضمن جدول الرحلات المخصصة استناداً إلى قرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في البلاد".

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