نائب كردي يقدم حلا لإنهاء معاناة الموظفين الكرد بسبب ملف النفط

2020/06/14 | 09:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اقترح عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب، سركوت شمس الدين، أن تسيطر الحكومة الاتحادية السيطرة على الملف النفطي في كردستان، وذلك لانهاء معاناة موظفي الاقليم في قطع رواتبهم بأية ازمة تحصل بين الطرفين.وقال شمس الدين، في بيان تلقته "كلكامش برس" ان "الحكومة الاتحادية تلجأ في حال نشوب اي خلاف بينها وبين حكومة الاقليم الى قطع رواتب الموظفين الذين باتوا ضحية دائمة بين الطرفين"، مبيناً ان "الاولى يجب ان تلجأ الى خيارات اخرى تبعد فيها رواتب الموظفين عن اية نزاعات مستقبلية".واقترح شمس الدين على الحكومة الاتحادية "السيطرة على الملف النفطي في الاقليم، والتفاهم بينها وبين الشركات العاملة هناك، لتكسب ود ورضا المواطنين الكرد وتغليب المصلحة العليا على المصالح الخاصة الاخرى، بدلاً من ان يأخذ هذا الدور الحزب الديمقراطي الكردستاني بسياساته الخاطئة والمستمرة تجاه ابناء الشعب منذ 17 عام".

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