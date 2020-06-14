التميمي يحذر من فساد مالي كبير خلال الـ 6 اشهر المقبلة

2020/06/14 | 09:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..حذر الخبير الاقتصادي وسام التميمي، من فساد مالي كبير في مختلف مؤسسات الدولة بسبب عدم وجود موازنة يعرف من خلالها الاموال المصروفة داخل الوزارات والدوائر، لافتا الى ان الرقابة مازالت دون المستوى المطلوب مع بداية تشكيل الحكومة.وقال التميمي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “عدم اقرار الموازنة سيؤدي الى ضياع الكثير من الاموال، […]

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