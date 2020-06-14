شمس الدين: الملف النفطي في الاقليم يجب ان يدار من الحكومة الاتحادية

2020/06/14 | 09:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد شدد عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب سركوت شمس الدين، على ضرورة، ان تقوم الحكومة الاتحادية بالسيطرة على الملف النفطي في اقليم كردستان وانهاء معاناة موظفي الاقليم في قطع رواتبهم بأية ازمة تحصل بين الطرفين.وقال شمس الدين في بيا، ان الحكومة الاتحادية تلجأ في حال نشوب اي خلاف بينها وبين حكومة […]

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