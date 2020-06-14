“فيديو قتل جديد” يثير ضجة في أميركا واستقالة رئيس الشرطة

2020/06/14 | 09:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة بعد ساعات من تفجر عاصفة غضب جديدة على خلفية قتل رجل من أصل أفريقي في الولايات المتحدة، أعلن عن استقالة رئيسة شرطة أتلانتا من منصبها مدينة أتلانتا، بعد تسريب فيديو يظهر إقدام عنصري شرطة على قتل شاب يدعى رايشارد بروكس.وقبلت استقالة قائدة الشرطة إريكا شيلدز، بعد مقتل ريشارد بروكس (27 عاما).[…]

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