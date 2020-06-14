2020/06/14 | 09:14 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأرجنتين.. حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز 30 ألف حالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/14 | 09:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأرجنتين.. حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز 30 ألف حالة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأرجنتين.. حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز 30 ألف حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).