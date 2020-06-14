يحيى رسول: الحشد الشعبي كان يختار اصعب المحاور وهذا ما فعله في معركة الموصل

2020/06/14 | 09:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، السبت، أن الحشد الشعبي كان يختار اصعب المحاور في معارك التحرير ضد “داعش” الإرهابي، مشيرا إلى أن الحشد أدى دورا مميزا وكبيرا في معركة تحرير الموصل.وقال رسول في حوار متلفز مع قناة العراقية وتابعته وكالة صدى، إن “الحشد الشعبي عادة ما كان يختار اصعب المحاور

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