وزارة الاتصالات تعلن انطلاق عملية الصدمة لمكافحة تهريب الإنترنت

2020/06/14 | 09:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الاتصالات انطلاق عمليات الصدمة بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لكشف ومكافحة تهريب سعات الانترنت في العراق، لافتة الى انها أكبر عمليات تخصصية مشتركة.

وقال وزير الاتصالات اركان الشيباني، في بيان إن العملية انطلقت بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء وبدعم وتعاون وتنسيق مشترك مع جهازي المخابرات والامن الوطني وهيئة الاعلام والاتصالات وقوات الرد السريع للكشف عن مواقع وأبراج ومنظومات تهريب سعات الانترنت في محافظة ديالى وباقي المحافظات، مضيفا ان هذه العمليات ستستمر لحين القضاء على التهريب بشكل كامل والوصول الى الجهات التي تقف خلف هذا الموضوع.

ودعا البيان الشركات الوطنية العاملة في قطاع الاتصالات والانترنت الى دعم العملية والابلاغ عن أية عملية تهريب للسعات بما يضمن الحفاظ على الامن الوطني والاقتصاد العراقي.

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