مقتل وإصابة 12 شخصاً بينهم عناصر أمن بهجوم داعشي في ديالى

2020/06/14 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

شن عناصر تنظيم داعش، صباح اليوم الاحد (14 حزيران 2020)، هجوماً عنيفاً في محافظة ديالى، سقط جرائه 12 شخصاً، بينهم عناصر أمن، بين قتيل وجريح.

يتبع.



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بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، السبت، باندلاع حريق داخل مقر الرد السريع قرب مطار بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "حريقا اندلع داخل مقر قيادة الرد السريع قرب مطار بغداد الدولي".

واضاف، ان "15 فريقا من ال

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اصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، بيانا بشان قصف معسكر التاجي.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "رغم تحذيراتنا السابقة للجهات التي تحاول خلط الاوراق من خلال العبث بالأمن وتهديد قواتنا الامنية البطلة م

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أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، عن سقوط صاروخين من نوع كاتيوشا على معسكر التاجي.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا على معسكر التاجي"، مبينة أن "مكان الانطلاق قرب

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