وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح يصل إلى بغداد في زيارة رسمية

2020/06/14 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وصل وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، الأحد (14 حزيران 2020)، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

وذكر إعلام وزارة الخارجية العراقية في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير خارجية دولة الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح، وصل إلى بغداد في زيارة رسمية".

بدوره، قال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف في بيان، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين استقبل نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح الذي يقوم بزيارة رسمية إلى بغداد".

وأضاف الصحاف، أن "الزيارة هي لبحث عدد من الموضوعات التي تعنى بتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين وفي مختلف المجالات".

وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد دعت، أمس السبت، الإعلاميين إلى الحضور لمقر الوزارة لمعرفة من سيحضر المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد بين وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ونظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح.

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