برشلونة يسجل عودته لليجا برباعية تزلزل مايوركا

2020/06/14 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعةحقق برشلونة انتصارًا عريضًا برباعية نظيفة ضد ريال مايوركا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الليجا.

وسجل الأهداف للبارسا فيدال، برايثوايت، ألبا، وميسي في الدقائق (2، 37، 79، و93 على الترتيب).

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 61 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد ريال مايوركا عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.واعتمد كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة على طريقة لعب (4-3-3)، بوجود ميسي وبرايثوايت وجريزمان في الخط الهجومي، وترك سواريز على مقاعد البدلاء، كما أشرك الشاب أراوخو في قلب الدفاع بجانب بيكيه، وترك أومتيتي بديلا.

بدأ برشلونة المباراة بالضغط المُبكر، والذي نجم عنه الهدف الأول، الذي سجله فيدال في الدقيقة 2، حيث تلقى كرة عرضية في منطقة الجزاء من زميله جوردي ألبا، وسدد كرة رأسية قوية على يمين حارس مايوركا.

وكاد الدانماركي مارتن برايثوايت مهاجم برشلونة، أن يُضيف الهدف الثاني، في الدقيقة 7، إذ استقبل عرضية من الجبهة اليمنى من سيرجي روبيرتو، وسدد على المرمى لتمر الكرة بجانب القائم الأيمن.

وتألق تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، في التصدي لتسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء، من الشاب تاكيفوسا كوبو في الدقيقة 22، وحولها إلى ركنية.

وكرر كوبو محاولاته، بتسديدة جديدة في الدقيقة 28، من خارج منطقة الجزاء، وهذه المرة أمسك بها تير شتيجن بسهولة.

ونجح برايثوايت في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 37، بتسديدة قوية على يمين رينا حارس مايوركا، بصناعة من ليونيل ميسي.

وسدد بوديمير لاعب مايوركا كرة رأسية قوية في الدقيقة 46، لكنها مرت بجانب القائم الأيمن لحارس برشلونة تير شتيجن.

وانتهى الشوط الأول بتقدم البارسا بثنائية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة الدفع براكيتيتش بدلا من فيدال، ولاحقًا سواريز بدلا من جريزمان، وسيميدو بدلا من سيرجي روبيرتو، وأرثر بدلا من بوسكيتس.وأهدر بوديمير فرصة تسجيل الهدف الأول لريال مايوركا في الدقيقة 48، والذي تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن، وسدد بقوة من خارج المنطقة، لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيمن لتير شتيجن.

وقرر حكم المباراة، إيقاف اللعب في الدقيقة 54، حيث نزل شخص لأرض الملعب، وبدأ بالتقاط الصور مع اللاعبين، قبل أن يتحرك الأمن سريعًا لإخراجه واستكمال المباراة.

وتألق رينا حارس مايوركا في التصدي لتسديدة برايثوايت في الدقيقة 59، ليمنح البارسا من تسجيل الهدف الثالث.

وعلى الرغم من خطورة مايوركا الكبيرة في الشوط الثاني، نجح جوردي ألبا لاعب برشلونة في تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 79، والذي تلقى تمريرة من ميسي في العمق، وسدد على يمين رينا حارسمايوركا.

وأضاف ميسي الهدف الرابع لبرشلونة، في الدقيقة 93، حيث تلقى تمريرة من سواريز في المنطقة وراوغ الدفاع قبل أن يُسدد أقصى يسار رينا حارس مايوركا.

وفشلت كل محاولات مايوركا لتقليص الفارق، ليواصل برشلونة حفاظه على الصدارة، وتوسيع الفارق مؤقتًا مع الوصيف ريال مدريد إلى 5 نقاط.

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