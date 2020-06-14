هل سيؤدي الحوار الامريكي العراقي لاخراج القوات الاجنبية من العراق؟

2020/06/14 | 09:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري قناة العالم الاخبارية استطلاعا للرأي حول ما اذا كان الحوار "الاستراتيجي" العراقي الاميركي يمكن ان يفضي الى اخراج القوات الاجنبية من العراق....

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