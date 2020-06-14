«الجيش الوطني» يخطف شيخ عشيرة عربية في “تل أبيض” شمالي الرقة

2020/06/14 | 09:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختطف عناصرٌ من فصائل «الجيش الوطني» المدعوم من #تركيا، أحد شيوخ ووجهاء العشائر العربية في مدينة #تل_أبيض شمالي #الرقة.وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «عناصر الفصائل الموالية لتركيا، حاولوا قبل أسبوع، اختطاف شيخ عشيرة…

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