مقتل عنصر من «الجيش الوطني» على يد مجهولين بمدينة “الباب” شرقي حلب

2020/06/14 | 09:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل عنصرٌ من فصائل «الجيش الوطني» المدعوم من #تركيا، اليوم السبت، على يد مسلحين مجهولين وسط مدينة #الباب شرقي #حلب.وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «مسلحون استهدفوا أحد عناصر لواء “محمد الفاتح”، في مدينة…

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