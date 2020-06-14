مطار بغداد الدولي : الحريق جرى في موقع الرد السريع ولم يحدث في المطار المدني

2020/06/14 | 09:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت إدارة مطار بغداد الدولي وجود حريق داخل المطار المدني.

وأكدت الإدارة في بيان ان الحريق جرى في موقع الرد السريع في الجانب العسكري وتمت السيطرة عليه من قبل عناصر الدفاع المدني وشعبة الاطفاء في مطار بغداد الدولي، مشيرة الى الاستمرار العمل في استقبال الرحلات الاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في دول الخارج ضمن جدول الرحلات المخصصة استنــاداً إلى قرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في البلاد.

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