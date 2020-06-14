الكعبي: توصيات الكونغرس بفرض عقوبات على شخصيات عراقية هدفها الضغط لابقاء القوات الاميركية

2020/06/14 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص رأى المحلل السياسي سعد الكعبي، ان الكونغرس الاميركي اوصى بفرض عقوبات على شخصيات جهادية وسياسية عراقية بارزة بهدف الضغط على الاطراف السياسية العراقية لابقاء القوات الاميركية داخل العراق.وقال الكعبي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “توصيات الكونغرس بفرض عقوبات على بعض الشخصيات السياسية والجهادية العراقية تزامن مع انعقاد اجتماعات بغداد وواشنطن لبحث مسألة […]

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